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Antalya'da bir evde 3 kardeş ölü bulundu

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Antalya'da bir apartmanın 8'inci katındaki dairede İran uyruklu 3 kardeş ölü bulundu. Kardeşlerin 10 gün önce öldükleri belirlenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Antalya'da bir evde 3 kardeşin cansız bedeni bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2384 Sokak üzerinde yer alan bir sitedeki 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşandı. Yakın tarihte eşyalı bir eve kiralık olarak yerleşen ve henüz ismi öğrenilemeyen İran uyruklu 3 kardeşten haber alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

10 GÜN ÖNCE ÖLDÜKLERİ BELİRLENDİ

Yedek anahtarla eve giren ekipler, 3 kardeşin cansız bedeni ile karşılaştı. Kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce öldükleri belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kardeşlerin ölüm nedeniyle ilgili polisin incelemesi sürüyor.

Antalya'da bir evde 3 kardeş ölü bulundu

Antalya'da bir evde 3 kardeş ölü bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayça Elal - 3.Sayfa
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