Antalya'da Bebek 5 Metreden Düşerek Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir buçuk yaşındaki yabancı uyruklu bebek, evinin balkonundan 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebek tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, 18.30 sıralarında Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi Zeytin Sokak üzerinde bulunan bir müstakil evde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşadığı evin balkonunda oynayan bir buçuk yaşındaki yabancı uyruklu F.E.C. isimli bebek, henüz bilinmeyen bir şekilde 5 metre yükseklikteki balkondan düşerek yaralandı. Bebeğin düştüğünü fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan F.E.C., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay Yeri inceleme ekipleri, bebeğin düştüğü yerde çalışma gerçekleştirdi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
