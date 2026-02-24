Haberler

Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk vurgun planlı operasyonla çökertildi
Güncelleme:
Antalya'da kendisini başkomiser olarak tanıtan dördü şahıs, bir vatandaşı 20 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyasını boş bir araziye bırakmaya ikna etti. Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalandılar.

Antalya'da kendisini başkomiser olarak tanıtarak bir vatandaşı yaklaşık 20 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyasını boş araziye bırakmaya ikna eden 4 şüpheli, Şanlıurfa'da düzenlenen planlı operasyonla yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran S.K. isimli müşteki, tanımadığı bir kişi tarafından telefonla arandığını ve arayan şahsın kendisini başkomiser olarak tanıttığını belirtti. Şüphelinin, kimliğinin bir suç olayında kullanıldığını söyleyerek baskı ve yönlendirmelerde bulunduğunu ifade eden müşteki, Burdur yolu üzerindeki boş bir araziye yaklaşık 20 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyasını bıraktığını beyan ederek şikayetçi oldu. Olayın ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu 4 şüpheli şahıs, Şanlıurfa'da düzenlenen planlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - ANTALYA

500

