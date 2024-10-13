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Antalya'da Balkonda Mahsur Kalan Kadına İtfaiye Ekipleri Yardım Etti

Antalya'da Balkonda Mahsur Kalan Kadına İtfaiye Ekipleri Yardım Etti
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Muratpaşa ilçesinde balkonunda kilitlenen genç kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve polis tarafından kurtarıldı. Olay, balkonda temizlik yaparken sürgülü kapının kapanması sonucu meydana geldi.

Antalya'da balkonda kilikle kalan kadının "İmdat, yardım edin" çığlıkları polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılırmak caddesi ile Aşık Veysel Caddesi kesişiminde bulunan 5 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Binanın balkonunda bir kişinin çevredekilere el sallayarak "İmdat, yardım edin" seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler isminin F.A. olduğu öğrenilen kadını bulunduğu yerden kurtardı. Genç kadının balkonda temizlik yaparken sürgülü kapının kapanarak kilitlenmesi sonucu balkonda mahsur kaldığı öğrenildi. Olayı görerek ihbarı yapan Mehmet Civelek isimli vatandaş, araç ile yoldan geçerken balkonda kadının el sallayarak yardım istediğini gördüklerini ve kayıtsız kalamadıklarını belirterek, "Beni kurtarın diye el salladığını gördük. Aracı park edip, 112'yi aradım. İtfaiye ve polis ekipleri geldi. Yarım saattir orada, bizde bekliyoruz. Bakalım kurtulabilecek mi bilmiyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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