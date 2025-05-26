Antalya'da Baba-Oğul Arasında Kanlı Kavga: Oğul Hayatını Kaybetti

Antalya'da babası tarafından boş arazide defalarca bıçaklayarak öldürülen 25 yaşındaki gencin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 965 Sokak'ta bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir aralarında sorun bulunan Ali T. (60), konuşmak için oğlu Barış T.'yi (25) evlerine yakın noktadaki boş araziye çağırdı. Baba-oğul arasında başlayan konuşma, kısa sürede tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali T., yanında getirdiği bıçakla oğlunu defalarca bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

Boş araziden gelen kavga seslerini duyan vatandaşlar durumu kontrol etmek isteyince, Barış T.'yi kanlar içinde yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, genç adamın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Barış T.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz gencin cenazesi, bugün öğlen saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı.

Cinayet sonrası olay yerinden kaçan baba Ali T., aynı sokak üzerindeki evinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ali T. adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü çıkışı gazetecilerin "Oğlunu neden öldürdün" sorusuna Ali T. "Pişmanım, tartıştık. Alkol içip içip etrafa saldırıyordu" dedi. - ANTALYA