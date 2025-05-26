Antalya'da Baba, Oğlunu 25 Bıçak Darbesiyle Öldürdü

Antalya'da Baba, Oğlunu 25 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
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Antalya'nın Murapaşa ilçesinde, tartışma sonucunda baba Ali T. tarafından öz oğlu Barış T. öldürüldü. Olayda Ali T. 25 bıçak darbesiyle oğlunun hayatına son verdi. Baba, alkol etkisiyle oğlunun etrafa saldırdığını iddia etti.

Antalya'da tartışma sonrasında çok sayıda bıçak darbesi ile oğlunu öldüren baba, adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü çıkışı gazetecilerin "Oğlunu neden öldürdün" sorusuna Ali T., "Pişmanım, alkol içip içip etrafa saldırıyordu" dedi.

Dün akşam saat 23.00 sıralarında Murapaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 965. Sokak'ta bulunan boş arazide meydana gelen olayda Ali T., oğlu Barış T.'yi konuşmak için çağırdı. Arazide buluşan baba-oğulun arasında bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Ali T. öz oğlunu 25 bıçak darbesiyle öldürdü. Kavga seslerine gelen çevredeki vatandaşların kanlar içerisinde bulduğu Barış T. için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

"Alkol alıp etrafa saldırıyordu"

Savcılık, Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Barış T.'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kısa sürede yakalanan Ali T. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ali T. adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü çıkışı gazetecilerin "Oğlunu neden öldürdün" sorusuna Ali T. "Pişmanım, tartıştık. Alkol içip içip etrafa saldırıyordu" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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