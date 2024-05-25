Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Baba Denizde Boğularak Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca İlçesine bağlı Mavikent Mahallesi Papaz Koyu'nda bir baba, kızını kurtarmak isterken denizde boğularak hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kumluca İlçesine bağlı Mavikent Mahallesi Papaz Koyunda denize giren kızının yardım cığlıklarını duyan baba kızını kurtarmak isterken boğularak can verdi.

Olay Mavikent Papaz Koyu Sahilinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu aile piknik yaptığı sırada Berfin Ahmet (12) isimli kız çocuğunun denizde yüzmeye başladı. Bu sırada dalgaların artmasıyla suda çırpınmaya başlayan kızının çığlığını duyan babası Habat Ahmet (45) ve amcası Nuri Ahmet (28) kızını kurtarmak için denize girdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların da yardımıyla kurtarma çalışması başlarken Berfin Ahmet'in yüzme bilmeyen babası Habat Ahmet'de dalgaların arasında daha fazla tutunamadı. Amca Nuri Ahmet ile kız çocuğu Berfin Ahmet bilinçleri açık hayati tehlikeleri olmaksızın çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılıp kıyıya çıkarılırken baba Habat Ahmet olay yerinde 112 ambulans ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mavikent Kumluca Antalya Baba Acil Durum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından dövüldü

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından dövüldü

 2 çocuk annesi boğazı kesilerek katledildi! 3 altın bilezik için öldürmüş

2 çocuk annesi boğazı kesilerek katledildi! 3 altın bilezik için öldürmüş

 Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Bakmadan Geçme

25 Mayıs hangi burç? 25 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 25 Mayıs tarihi hangi burç olur? 25 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 25 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 25 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 25 Mayıs Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Steam çöktü mü? 25 Mayıs Cumartesi Steam sorun mu var? Galatasaray'da seçim ne zaman, seçim bugün mü? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 Yeni eğitim müfredatı onaylandı mı? Talim ve Terbiye Kurulu müfredatı onayladı mı? 25-26 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 25-26 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 25 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! #128680 25-26 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 25-26 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 25 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar #128240
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Tek hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Tek hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title