Antalya'da Azimuth uçağındaki bomba ihbarı boşa çıktı, 65 yolcu tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Antalya'da Rus havayolu Azimuth Airlines'a ait yolcu uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı. Uçak Antalya Havalimanı'na indikten sonra güvenli bölgeye alındı; 65 yolcu ve 4 mürettebat tahliye edilerek detaylı arama yapıldı.
Antalya'da Rus havayolu şirketi uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.
Rusya hava yolu şirketi Azimuth Airlines'a ait, Mineralnye Vody-Antalya seferini yapan yolcu uçağına yapılan bomba ihbarının ardından ekipler harekete geçti. Uçağın Antalya havalimanına inişinden sonra güvenli bölgeye alınan uçakta bulunan 65 yolcu ve 4 mürettebat tahliye edilip detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalar sonunda uçakta herhangi olumsuz bir duruma rastlanırken ihbarın asılsız olduğu bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı