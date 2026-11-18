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Antalya'da Rus havayolu şirketi uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

Rusya hava yolu şirketi Azimuth Airlines'a ait, Mineralnye Vody-Antalya seferini yapan yolcu uçağına yapılan bomba ihbarının ardından ekipler harekete geçti. Uçağın Antalya havalimanına inişinden sonra güvenli bölgeye alınan uçakta bulunan 65 yolcu ve 4 mürettebat tahliye edilip detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalar sonunda uçakta herhangi olumsuz bir duruma rastlanırken ihbarın asılsız olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı