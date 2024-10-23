Eski eşini almaya gitmeyen avukat evinde ölü bulundu

Antalya Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 223 Sokak üzerindeki bir apartmanın 4'üncü katında meydana gelen olaydaher sabah eski eşini evinden alarak iş yerine bırakan Antalya Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapan Ali İhsan Öztürk'ten bu sabah haber alamayan eski eşi, telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı ancak telefonlarına cevap alamadı.

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

Bunun üzerine Öztürk'ün ikametine giden bir yakını kapıyı çilingir yardımıyla açtı ve avukatı hareketsiz şekilde buldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken Öztürk'ün kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.