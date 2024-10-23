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Eski eşini almaya gitmeyen avukat evinde ölü bulundu

Eski eşini almaya gitmeyen avukat evinde ölü bulundu
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Antalya'da yakınlarının ulaşamadığı 45 yaşındaki avukat Ali İhsan Öztürk, çilingir yardımıyla girilen evinde ölü bulundu.

Antalya Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 223 Sokak üzerindeki bir apartmanın 4'üncü katında meydana gelen olaydaher sabah eski eşini evinden alarak iş yerine bırakan Antalya Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapan Ali İhsan Öztürk'ten bu sabah haber alamayan eski eşi, telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı ancak telefonlarına cevap alamadı.

Eski eşini almaya gitmeyen avukat evinde ölü bulundu

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

Bunun üzerine Öztürk'ün ikametine giden bir yakını kapıyı çilingir yardımıyla açtı ve avukatı hareketsiz şekilde buldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken Öztürk'ün kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ali İhsan Öztürk Yerel Haberler Kalp Krizi Konyaaltı antalya 3-sayfa Sağlık Hukuk

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Yorumlar (1)

Sihirbazın Çırağı:

Sağlık kayıtlarını ailesi açıklayabilir mi ? Hepimiz merak ediyoruz Covid-19 psikolojik savaşında kendisine aşı olması için uygulanan mobbing ve mahalle baskısına yenik düşmüş mü ? Hepimiz bilelim.

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