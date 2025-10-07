Antalya'da ATV ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Bir Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleşen kazada hafif ticari araç ile çarpışan ATV sürücüsü yaralandı. Kaza, Side Mahallesi Cennetler Caddesi'nde meydana geldi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Side Mahallesi Cennetler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Caddesi yönüne giden Çetin Ç.'ın kullandığı 34 UB 3155 plakalı hafif ticari araç, ters yönden caddeye çıkan Selami Onur C.'nin kullandığı 07 AUT 866 plakalı ATV ile çarpıştı. Kazada yaralanan ATV sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa