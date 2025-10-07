Haberler

Antalya'da ATV ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Bir Yaralı

Antalya'da ATV ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleşen kazada hafif ticari araç ile çarpışan ATV sürücüsü yaralandı. Kaza, Side Mahallesi Cennetler Caddesi'nde meydana geldi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araçla çarpışan ATV aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Side Mahallesi Cennetler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Caddesi yönüne giden Çetin Ç.'ın kullandığı 34 UB 3155 plakalı hafif ticari araç, ters yönden caddeye çıkan Selami Onur C.'nin kullandığı 07 AUT 866 plakalı ATV ile çarpıştı. Kazada yaralanan ATV sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İhanet' paylaşımı bomba: Berdan Mardini, 15 yaş küçük eşinden boşanıyor

"İhanet" paylaşımı bomba! 15 yaş küçük eşinden boşanıyor
Metroda mide bulandıran anlar: Genç kadını taciz etti

Bulun bu sapığı! Metroda mide bulandıran anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.