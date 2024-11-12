Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Aranan 97 Şahıs Yakalandı, 33 Tutuklandı

Antalya'da Aranan 97 Şahıs Yakalandı, 33 Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada yürütülen çalışmalarda aranan 97 şahsı yakaladı. 33 kişi, adli makamlarca tutuklandı. Eş zamanlı uygulamalarda binlerce kişi ve araç sorgulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından 62 ekip 128 personel ile tarafından son 1 haftada yapılan çalışmalarda aranması bulunan 97 şahıs yakalanırken, 33 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Antalya genelinde mevcut huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik 62 ekip ve 128 personelin katılımı ile eş zamanlı olarak yapılan çalışmalar sonucunda; çeşitli suçlardan aranması bulunan 97 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2 ile 20 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

60 noktada uygulama

Ayrıca mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak 95 ekip, 298 personelin katılımı ile 60 noktada gerçekleştirilen uygulamada; bin 328 şahıs ile 263 araç sorgulandı. 84 umuma açık yer ile 57 cami ve çevresi kontrol edilirken, 30 şahıs hakkında idari para cezası, 22 araç sürücüsüne ise cezai işlem gerçekleştirildi. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu çevrelerinde yapılan denetimlerde ise ekipler tarafından 66 Kız Öğrenci Yurdu ve çevresi edildi. Kontrollerde, 5 bin 332 şahıs ve bin 86 araç sorgulanırken, 39 şahsa idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den 'İsrail Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Bakan Güler'in 'İsrail, Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

 Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest

Yangın faciasında gözaltına alınan anneyle ilgili karar

 DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor

3 parti, tek çatıda birleşiyor
Bahis operasyonunda tutuklanan 8 fenomenin sosyal medya hesaplarına erişim yasağı

Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlere bir darbe daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Uzak Şehir 1. bölüm tek parça FULL HD izleme linki! Bahar 24. bölüm tek paça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki! Osman Nuri Civelek neden intihar etti, mektubunda ne yazıyor? Yangında ölen 5 çocuk kim, yaşları kaç, annesi babası kim? MasterChef goan fish curry tarifi! En güzel goan fish curry tarifi! Goan fish curry tarifi nasıl yapılır? Goan fish curry için malzemeler! MasterChef baklava tarifi! MasterChef'te Rogan Josh Tarifi! En Güzel Rogan Josh Nasıl Yapılır? MasterChef biryani tarifi! En güzel biryani tarifi! Biryani tarifi nasıl yapılır? Biryani için malzemeler! Ahmet Necdet Sezer'in torunu kim, Sabiha Sezer Kısacıkoğlu ne yaptı? Amedspor Başkanı kim oldu? Burç Baysal kimdir, zengin mi, serveti ne kadar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.