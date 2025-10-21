'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir vatandaş, beyaz bir otomobilin etrafında kan görünce durum trafik polislerine bildirdi.

KURBAN KANI ÇIKTI

Çağlayan İlköğretim Okulu arkasında okul çıkışında görevli trafik polisi, söz konusu aracın yanına gelip aracın arka plakası ve ön sol çamurluğunda kan görünce Trafik Büroyu arayarak araç sahibine ulaşılmasını istedi.

Kısa bir süre sonra otomobilin başına gelen kadın sürücü, otomobilini yeni aldığını, gelenekler doğrultusunda otomobili için kesilen adağın kanını otomobilinin değişik yerlerine sürdüğünü söyledi.

Kadın sürücünün açıklamasının ardından trafik polisi görev yerine geri döndü.