"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir vatandaşın "Otomobilin her tarafından kan var" ihbarı polis ekiplerini alarma geçirdi. Kendisine ulaşılan araç sahibi, otomobilini yeni aldığı için gelenekler doğrultusunda kurban kestiğini ve arabasının bazı yerlerine sürdüğünü söyledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir vatandaş, beyaz bir otomobilin etrafında kan görünce durum trafik polislerine bildirdi.

KURBAN KANI ÇIKTI

Çağlayan İlköğretim Okulu arkasında okul çıkışında görevli trafik polisi, söz konusu aracın yanına gelip aracın arka plakası ve ön sol çamurluğunda kan görünce Trafik Büroyu arayarak araç sahibine ulaşılmasını istedi.

Kısa bir süre sonra otomobilin başına gelen kadın sürücü, otomobilini yeni aldığını, gelenekler doğrultusunda otomobili için kesilen adağın kanını otomobilinin değişik yerlerine sürdüğünü söyledi.

Kadın sürücünün açıklamasının ardından trafik polisi görev yerine geri döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYorumcu:

Kan necistir ,necis olan sey neden temiz olana surulur.kestigin kurbanin etini ihtiyac sahiperine ulastir kanini oraya buraya surmekten vazgecin artik.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıReşat GALİP:

Resmen koyun kesip arabanın her yerine sürmek put pereslikten başka birşey değildir Bizim insanımız sever gösterişi

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıiSMAIL Ali:

LIMUDIA platformuna ve işlem sinyallerine güvenmek verdiğim en iyi karardı. Bir ay sonra bile hala harika sonuçlar veriyorlar. Tekrar 625.000 dolar kazandım. Rehberlik için bugün Telegram'dan (Mudiatrading) kendisine mesaj gönderebilirsiniz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
