Antalya'da Araçla Denize Düşen Engin Ş.'nin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya Valisi Hulusi Şahin, falezlerden bir aracın düştüğü noktada yapılan arama çalışmaları hakkında bilgi alarak Engin Ş.'nin ailesi ile görüştü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi'nde bulunan Mobil Halk Plajı'na yakın bir noktada bir kişinin aracı ile birlikte denize düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirmişti. İhbarın ardından bölgede başlayan arama çalışmalarının ilk olarak 34 CHK 531 plakalı araca ait tampon ve araç plakasına ulaşılırken yapılan plaka sorgusunda aracın Engin Ş.'ye ait olduğu belirlendi. Bugün ise günün ilk ışıkları ile başlayan arama çalışmalarında Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü dalgıçları tarafından aracın yeri tespit edilirken aracı bulunduğu yerden çıkartılmıştı. Antalya Yat Limanı'nda bulunan Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz liman Şube Müdürlüğü'ne getirilen ve hurdaya dönen araçta Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaptı.

Antalya Valisi aile ile görüştü

Araçta Engin Ş.'ye ait herhangi bir iz bulunmazken Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik dalgıçları bölgede arama çalışmalarını sürdürdü. Falezlerin dip noktası ve su altında gün boyu süren arama çalışmalarında dalgıçlar Engin Ş.'ye ait herhangi bir emareye rastlamazken havanın kararması ile birlikte su dibindeki arama yarın sabah yeniden başlamak üzere sona erdirildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin de akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile birlikte olay yerine gelerek çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı. Vali Şahin, Engin Ş.'nin olay yerinde bulunan ve çalışmaları takip eden ailesini de bilgilendirdi. - ANTALYA