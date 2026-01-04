Haberler

Apartman dairesi küle döndü, ev sahibi komşuların yardımıyla evden çıkartıldı

Apartman dairesi küle döndü, ev sahibi komşuların yardımıyla evden çıkartıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında ev küle dönerken, ev sahibi kadın komşularının yardımıyla kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'da 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında ev küle döndü. Yangın anında dairede tek olan ev sahibi kadın, komşularının yardımıyla dışarıya çıkartıldı.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 122 sokakta yer alan 5 katlı apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bu sırada dairede bulunan ev sahibi, komşularının da yardımıyla sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. İsmi öğrenilemeyen ev sahibi kadın, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı ambulansa götürüldü.

Diğer daire sakinlerini de sokağa döken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti

Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı

Bahçeli'den çarpıcı Venezuela çıkışı! "Aynı" dediği bir nokta var
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır iddiaları doğruladı! İşte geçeceği parti

"Milletin dediğini yapıyorum" deyip katılacağı partiyi ilan etti
Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük

Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın Özgürlük