Haberler

Manavgat'ta motosiklet-otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Manavgat'ta motosiklet-otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsünün yaptığı ani manevra sonucu otomobille çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsünün yaptığı ani manevra sonucu otomobille çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 07 CKY 272 plakalı otomobil, istikamette sağ şeritte ilerleyen A.E.Y.'nin kullandığı 07 BPS 788 plakalı motosiklete çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada motosiklet sürücüsü A.E.Y., motorlu bisiklette yolcu olarak bulunan A.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 4. dalga! Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı

Ahbap'a 4. dalga! Her şeyi başlatan ünlü iş insanı da gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Mosso sahnede coştu! Dans şovu geceye damga vurdu

Sahnede coştukça coştu! Dans şovuyla geceye resmen damga vurdu
Karslı ve Ordulu ailelerin kavgası Japonya'yı karıştırdı

Karslılarla Ordulular birbirine girdi, Japonların tepkisi gündem oldu
Zeynep Sever Demirel: Biz ikimiz de bedel ödeyerek bir çatı kurduk

Zeynep Sever Demirel: Biz ikimiz de bedel ödeyerek bir çatı kurduk
Mersin'deki faciadan bir kötü haber daha! Ölü sayısı 4'e yükseldi

Mersin'deki faciadan bir kötü haber daha! Aile yok oldu
Tatil için köyüne giden kadın, evinde gördüğü manzara ile şoke oldu

Tatil için köyüne gitti, başını havaya kaldırınca şoke oldu

İstanbul'a hayran kalmıştı! Bursa'da da gözler yine onun üzerindeydi

İstanbul'a hayran kalmıştı! Bursa'da da gözler yine onun üzerindeydi
Bahçeli'den Filenin Sultanları'na tebrik

Bahçeli’den Filenin Sultanları’na tebrik: Bir kez daha...