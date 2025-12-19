Haberler

Park halindeki araçlara çarptı, pompalı tüfek ile işyeri sahibini yaraladı

Manavgat'ta seyir halindeki araç, park halindeki araçlara çarptıktan sonra sürücü ve restoran işletmecisi arasında tartışma çıktı. Alkollü sürücü, tartışma sırasında pompalı tüfekle işletmeciyi bacağından yaraladı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, yol kenarındaki restoranın önünde park halindeki 2 araca çarparak büyük ölçüde zarar verdi. Kazanın sonrası restoran işletmecisiyle sürücü arasında çıkan tartışmada araç sürücüsü işletmeciyi pompalı tüfekle ayağından yaraladı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda yakalanan ve 2.17 promil alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü ve kardeşi tutuklandı.

Sorgun Bulvarı üzerinde geçtiğimiz Salı akşamı saat 20: 00 sıralarında Hasan K. kullandığı 07 LL 598 plakalı otomobil bir restoranın önünde park halindeki iki araca çarptı. Kazanın ardından kaza yapan sürücü ve çarptığı araç sahipleri aralarında anlaşmak için konuşurken restoran işletmecisi Aytaç K. da olay yerine geldi. Bu sırada otomobilde bulunan Hasan K. ve Mehmet K. ile Aytaç K. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan K. otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Aytaç K.'yi bacağından yaraladıktan sonra havaya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Restoranda bulunan müşterilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı Aytaç K., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat'ta özel bir hastaneye götürüldü. Aytaç K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın şüphelileri Hasan K. ve Mehmet K. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı.

Hasan K'nin yapılan muayenesinde 2.17 promil alkollü olduğu tespit edildi. Trafik Büro Amirliği ekipleri sürücüye 9 bin 268 TL para cezası uygularken sürücü belgesine de 6 aylığına el koydu.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliye sevk edildi. İfadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler Hasan K. ve kardeşi Mehmet K. 'Kasten Yaralama', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından tutuklandı - ANTALYA

