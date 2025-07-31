Antalya'da Alkollü Kamyonet Sürücüsü Motosikletle Çarpıştı, Yaralı Var

Antalya'da Alkollü Kamyonet Sürücüsü Motosikletle Çarpıştı, Yaralı Var
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Manavgat'ta kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada, alkollü olduğu belirlenen kamyonet sürücüsü ceza aldı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde, alkollü çıkan kamyonet sürücüsünün ehliyetine daha önce alkolden el konulduğu belirlendi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kamyonet sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 11 bin 622 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 706 TL, araç sahibine de 18 bin 706 TL olmak üzere toplam 49 bin 34 TL para cezası uygulandı.

Kaza, Güllük Caddesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Cesur'un kullandığı 07 BPL 694 plakalı motosiklet ile sol şeritten sağa dönüş yapan Hakan G.'nin kullandığı 50 AG 043 plakalı kamyonet çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü alkollü çıktı

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde 0.31 promil alkollü olduğu belirlenen kamyonet sürücüsü Hakan G.'nin ehliyetine alkollü araç kullandığı için el konulmuş olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 2 yıllığına el konuldu.

Trafik ekipleri; kamyonet sürücüsü Hakan G.'ye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 622 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 706 TL, araç sahibine de 18 bin 706 TL olmak üzere toplam 49 bin 34 TL para cezası uyguladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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