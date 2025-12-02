Yaşlı adam televizyon izlerken kapıyı çalan polisin verdiği acı haberle yıkıldı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 84 yaşındaki Suzan Demir, sekizinci kattaki dairesinden aşağı düşerek hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı esnada evde televizyon izleyen yaşlı kadının eşi, karısının öldüğünü polis haber verdi.
- Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 74 yaşındaki Suzan Demir, 8. kattan düşerek hayatını kaybetti.
- Suzan Demir'in eşi, karısının ölüm haberini polis ve sağlık ekiplerinden öğrendi.
- Suzan Demir'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi 4. Cadde üzerindeki bir sitede saat 23.30 sıralarında yürek yakan bir olay yaşandı.
YAŞLI KADIN SEKİZİNCİ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
Edinilen bilgiye göre, sitedeki 9 katlı apartmanın 8'inci kattaki dairesinde önce klima dış ünitesinin üzerinde görülen bir kişinin hemen ardından düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 8. kattan toprak zemine düşen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada hayatını kaybeden şahsın apartmanın 8. katında ikamet eden 74 yaşındaki Suzan Demir olduğu belirlendi.
EŞİNE ÖLÜM HABERİNİ POLİS VERDİ
Olay sırasında evde televizyon izlediği öğrenilen Demir'in eşi, karısının öldüğünü polis ve sağlık ekiplerinden öğrendi. İleri seviyede Alzheimer rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Demir'in cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.