Antalya'da 7 Suçlu JASAT Operasyonu ile Yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, haklarında 5 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi, JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Serik ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan ve 5 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 7 kişi tespit edilerek gözaltına alındı.

Şahıslar, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye, oradan da cezaevine teslim edildi. - ANTALYA