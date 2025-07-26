Antalya'da 7 Suçlu JASAT Operasyonu ile Yakalandı

Antalya'da 7 Suçlu JASAT Operasyonu ile Yakalandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde, çeşitli suçlardan 5 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi, JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde, haklarında 5 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi, JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Serik ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan ve 5 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 7 kişi tespit edilerek gözaltına alındı.

Şahıslar, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye, oradan da cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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