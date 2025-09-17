Antalya'da 7. Kattan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Antalya'da bir apartmanın 7'nci katından düşen şahıs hayatını kaybetti. Olay anında sokaktan geçen bir kişi hayatını kaybeden gencin bir süredir görmediği oğlu olduğunu düşününce ne yapacağını şaşırdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 2371 Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 7'nci katındaki koridorun penceresinden bir şahsın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın, apartmanda ikamet etmediği öğrenildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatına son verdiği değerlendirilen kimliği belirsiz şahsın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Oğlu olmadığını anlayınca rahat bir nefes aldı

Öte yandan olay sırasında sokaktan geçmekte olan M.Ç., hayatına son veren şahsı bir süredir görmediği oğluna benzetti. Polis ekipleriyle görüşen M.Ç.'yi kimlik teşhisi için görevliler şahsın cansız bedeninin yanına götürdü. Ekiplere oğlu E.Ç.'ye aşırı derece benzediğini söyleyen M.Ç., oğlunu uzun zamandır görmediğini emin olamadığını belirtti. M.Ç. hayatını kaybeden gencin oğlu olabileceği endişesi ile bu kez kızını olay yerine çağırdı. Bir süre sonra olay yerine gelen kızı ile birlikte bir kez daha hayatını kaybeden gencin yanına giden M.Ç., şahsın oğlu olmadığını teşhis edip rahat bir nefes alarak bölgeden ayrıldı. - ANTALYA