Haberler

Antalya'da 50 Yaşındaki Adam Minibüste Rahatsızlandı, Hayatını Kaybetti

Antalya'da 50 Yaşındaki Adam Minibüste Rahatsızlandı, Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat ilçesinde şehiriçi minibüste fenalaşan 50 yaşındaki Aytekin Yıldız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehiriçi minibüsünde fenalaşan 50 yaşındaki kişi kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Devlet Hastanesi önündeki duraktan Manavgat şehir merkezi istikametine gelen şehir içi minibüsüne binen Aytekin Yıldız (50), Hastane Caddesinde Yapay Şelale önünde rahatsızlandı. Minibüs şoförü aracı durdurarak 112'yi aradı. Aytekin Yıldız 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Aytekin Yıldız'ın cenazesi Olay Yer İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya adli tıp kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu! Kadın figürleri, kuzu kafaları...

Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızların topladıkları bahşişe bakın! Yaptıkları iş bomba

Genç kızların topladıkları bahşişe bakın! Yaptıkları iş bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.