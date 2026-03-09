Haberler

Telefon dolandırıcılarına 5 milyon lirasını kaptırdı, 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 5 milyon lira dolandıran iki şüpheli, İstanbul'da yakalandı. İ.N. isimli mağdur, dolandırıcıların tuzağına düşerek parasını gönderdi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Antalya'da aradıkları kişiyi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 5 milyon lira dolandıran 2 şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Ocak tarihinde Antalya'da yaşayan İ.N.'yi telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Dolandırıcılar, "Hesabınız terör örgütü tarafından ele geçirilmiş. Parayı bize gönderin, operasyon bitince geri vereceğiz" diyerek İ.N.'yi ikna etti. Bunun üzerine İ.N., banka hesabındaki 5 milyon TL'yi verilen hesaba havale etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan mağdur, polis ekiplerine başvurdu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen V.K.'yi (49) Kadıköy'de yakalayarak gözaltına aldı. 3 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22 yaşındaki diğer şüpheli M.B. ise Beşiktaş'ta yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı

Trump şimdi yandı! Dünyayı sarsan saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin-Rusya yolcu treni seferleri 6 yıl aradan sonra yeniden başladı

6 yıl sonra sürpriz gelişme
Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı

Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı
Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti
Türkiye'den Mücteba Hamaney'in seçilmesine ilk yorum

Türkiye'den Mücteba Hamaney'in seçilmesine ilk yorum
Çin-Rusya yolcu treni seferleri 6 yıl aradan sonra yeniden başladı

6 yıl sonra sürpriz gelişme
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu
Ali Babbacan'dan 'Çöküş' uyarısı: Seçimler öne alınabilir

Babacan'dan "Çöküş" uyarısı: Seçimler öne alınabilir