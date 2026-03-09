Telefon dolandırıcılarına 5 milyon lirasını kaptırdı, 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da aradıkları kişiyi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 5 milyon lira dolandıran 2 şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Ocak tarihinde Antalya'da yaşayan İ.N.'yi telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Dolandırıcılar, "Hesabınız terör örgütü tarafından ele geçirilmiş. Parayı bize gönderin, operasyon bitince geri vereceğiz" diyerek İ.N.'yi ikna etti. Bunun üzerine İ.N., banka hesabındaki 5 milyon TL'yi verilen hesaba havale etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan mağdur, polis ekiplerine başvurdu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen V.K.'yi (49) Kadıköy'de yakalayarak gözaltına aldı. 3 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22 yaşındaki diğer şüpheli M.B. ise Beşiktaş'ta yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı