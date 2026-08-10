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Serik'te 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Serik'te 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 6 Yaralı
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Antalya’nın Serik ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, Antalya-Alanya D400 kara yolu Serik ilçesi Kadıoğlu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 15 EJ 515 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bu araçta önündeki diğer araçlara çarpınca 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 6 kişi, kendi imkanlarıyla araçlardan çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yol kenarında bulunan yaralılara müdahale etti. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

D400 yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldı

Kaza nedeniyle D400 kara yolunun Serik-Antalya istikameti yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldı. Polis ekipleri, uzun araç kuyrukları oluşan yolda güvenlik önlemi alarak, trafik akışını kontrol altına aldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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