Haberler

Antalya’da 4 araçlı zincirleme kaza: 6’sı turist 7 yaralı

Antalya’da 4 araçlı zincirleme kaza: 6’sı turist 7 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya’nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu Hatipler Mahallesi mevkiinde 3 otomobil ile 1 tur minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6’sı Hollanda vatandaşı turist olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu Hatipler Mahallesi mevkiinde 3 otomobil ile 1 tur minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6'sı Hollanda vatandaşı turist olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Kaza, 24 Temmuz 2026 günü saat 18.40 sıralarında Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Hatipler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine seyir halindeki Yılmaz T. yönetimindeki 07 CJC 098 plakalı tur minibüsü, Murat S'nin kullandığı 34 ESG 761 plakalı otomobil, Ramazan S. idaresindeki 07 LA 064 plakalı otomobil ile Murat E'nin kullandığı 01 AVU 663 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Murat E. ile tur minibüsünde yolcu olarak bulunan Hollanda vatandaşları F.R, R.R.S, D.R, R.K, J.D.K ve L.H.K yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manavgat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-400 Karayolu bir süre ulaşıma kapanırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve trafik ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Yolcu otobüsü otomobili biçti
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak

Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü

Türkiye yağışa teslim! Kentin göbeğinde yol çöktü, araç suya gömüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torununu 7 yıl harabe evde saklayan babaanne: 'Ahmet' diye hitap ettim

Anlaşılmasın diye yıllarca aynı oyunu oynamış
İş yerini soyup hiçbir şey olmamış gibi çalıştı! Kameralar gerçeği ortaya çıkardı

300 tam altın kayboldu, gerçeği kameralar ortaya çıkardı
ABD'de yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var

Yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu
21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir

21 yıl sonra bir ilk! Uyarı üstüne uyarı, afete dönebilir
Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi

İki ülke felaketi yaşıyor! 130 bin kişi için tahliye kararı
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu

Mansur Yavaş'tan sürpriz Özgür Özel hamlesi
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti

Kahreden olay! Belediye özel kalem müdürü hayatını kaybetti