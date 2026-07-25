Antalya’da 4 araçlı zincirleme kaza: 6’sı turist 7 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu Hatipler Mahallesi mevkiinde 3 otomobil ile 1 tur minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6'sı Hollanda vatandaşı turist olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Kaza, 24 Temmuz 2026 günü saat 18.40 sıralarında Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Hatipler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine seyir halindeki Yılmaz T. yönetimindeki 07 CJC 098 plakalı tur minibüsü, Murat S'nin kullandığı 34 ESG 761 plakalı otomobil, Ramazan S. idaresindeki 07 LA 064 plakalı otomobil ile Murat E'nin kullandığı 01 AVU 663 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Murat E. ile tur minibüsünde yolcu olarak bulunan Hollanda vatandaşları F.R, R.R.S, D.R, R.K, J.D.K ve L.H.K yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manavgat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-400 Karayolu bir süre ulaşıma kapanırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve trafik ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı