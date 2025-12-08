Antalya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde saat 03.31'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Konyaaltı olan depremin derinliği 20.75 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa