İş yerinden hırsızlık olayının faili yüz tanıma sistemi ile tespit edildi

Antalya'da bir işyerinden 350 bin TL değerinde malzeme ve nakit para ile yakalanmamak için güvenlik kamerası kayıt sistemini de çalan şahıs, Jandarma'nın 'Bilge' Yüz Tanıma Sistemi ile tespit edilerek yakalandı.

18 aralık tarihinde kepez ilçesinde meydana gelen olayda işyerine gece saatlerinde gelen kimliği belirsiz bir kişi yaklaşık 350 bin TL değerinde malzeme, nakit para ile güvenlik kamera kayıt sisteminin çalarak olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler çalışma başlatırken, çevredeki işyerlerine ait güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanmamak için işyerinin güvenlik kamerası kayıt sistemini de çalan kimliği belirsiz şahıs jandarmanın 'Bilge' Yüz Tanıma Sistemi kullanılarak tespit edildi. Şüpheli şahıs Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından dün malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA