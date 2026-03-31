Kendisinden haber alamayan şahıs evinde ölü bulundu

Antalya'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2219 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ve çocuklarından ayrı olarak yaşayan Hüseyin Özdemir'e (56) süredir ulaşamayan ablası durumunu Özdemir'in ikametine geldi. Kapıyı açan olmaması üzerine balkon kapısının camından içeriyi kontrol eden kadın, kardeşinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

Cansız bedenini ablası buldu

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yapılan kontrollerde Hüseyin Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Özdemir'in ölümünü şüpheli bulması üzerine savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Ekiplerin incelemesinin ardından Hüseyin Özdemir'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı