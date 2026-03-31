Haberler

Kendisinden haber alamayan şahıs evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da kendisinden bir süre haber alınamayan Hüseyin Özdemir, evinde ölü bulundu. Ablasının durumu fark etmesi üzerine yapılan incelemelerde, yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2219 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ve çocuklarından ayrı olarak yaşayan Hüseyin Özdemir'e (56) süredir ulaşamayan ablası durumunu Özdemir'in ikametine geldi. Kapıyı açan olmaması üzerine balkon kapısının camından içeriyi kontrol eden kadın, kardeşinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

Cansız bedenini ablası buldu

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yapılan kontrollerde Hüseyin Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Özdemir'in ölümünü şüpheli bulması üzerine savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Ekiplerin incelemesinin ardından Hüseyin Özdemir'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

