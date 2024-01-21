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Antalya'da 3 çocuğunun annesi kadını 17 bıçak darbesiyle hayattan koparan koca tutuklandı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde dini nikahlı 3 çocuğunun annesi eşini 17 yerinden bıçaklayarak öldüren koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da 3 çocuğunun annesi kadını 17 bıçak darbesiyle hayattan koparan koca tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde dini nikahlı 3 çocuğunun annesi eşini 17 yerinden bıçaklayarak öldüren koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korkunç olay, 15 Ocak gece saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, halı pazarlamacılığı yapan Yılmaz Gündüz (33), dini nikahlı eşi, 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy ile gece tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz Gündüz, Gezersoy'u ekmek bıçağıyla 17 yerinden bıçakladı. Kavga sesleri üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri yerde kanlar içerisinde Burcu Gezersoy ile karşılaştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 çocuk annesi kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kendisine de zarar veren şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cenaze otopsi işlemlerinin ardından Uşak'ta toprağa verilmek üzere aile tarafından teslim alındı.

Koca ise hastanede devam eden tedavisinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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