Antalya'da 25 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Finike ilçesinde 11 ayrı suçtan kesinleşmiş 25 yıl 8 ay hapis cezası bulunan N.A., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Finike ilçesinde, hakkında 11 ayrı suçtan kesinleşmiş 25 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, 11 farklı suçtan aranan N.A. isimli şahsın yeri tespit edildi. Hakkında kesinleşmiş 25 yıl 8 ay hapis cezası bulunan N.A., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa