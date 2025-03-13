Antalya'da 214 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'da son 72 saatte farklı suçlardan aranan 214 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı "jandarma dedektifleri" olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), farklı suçlardan aranan şahısları düzenlenen operasyonla yakaladı. Operasyonda aralarında 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 13 şüpheli ve 0-5 yıl hapis cezası bulunan 30 şüphelinin de yer aldığı toplam 214 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA