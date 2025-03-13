Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek

"Bunu yapanın ehliyetini iptal edip göz doktoruna göndereceğiz"
Eurofighter savaş uçağı alımında kritik adım! Ankara'ya teklif geldi

Eurofighter alımında kritik adım! Ankara'ya teklif geldi
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz

İşte Türkiye'de yaşlı nüfusun en fazla olduğu 3 ilimiz

Antalya'da 214 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'da 214 Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla, son 72 saatte farklı suçlardan aranan 214 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya'da son 72 saatte farklı suçlardan aranan 214 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı "jandarma dedektifleri" olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), farklı suçlardan aranan şahısları düzenlenen operasyonla yakaladı. Operasyonda aralarında 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 13 şüpheli ve 0-5 yıl hapis cezası bulunan 30 şüphelinin de yer aldığı toplam 214 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı
img

İmamoğlu'ndan çarpıcı "diploma" çıkışı: İstifa etmek zorunda kaldı
img

Tarihi anlaşmaya MSB'den ilk yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Tacize uğradım' diyen Ayşegül Selik'ten geri adım: Evden kaçmak için babama iftira attım

"Tacize uğradım" diyen Ayşegül'den geri adım: Babama iftira attım
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor

İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor
İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi

İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı
Putin, Kursk'ta neden üniforma giydi? Rusya'dan manidar yanıt

Putin neden üniforma giydi? Dünyanın merak ettiği soruya manidar yanıt
Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler

Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için bakın ne kadar ödemişler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.