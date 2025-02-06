Mesut Hançer'in sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor

Sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye hala onu bekliyoruz
Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Bir yılda 293 bin kişilik artış
CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz iddiası

CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz
Ünlü alışveriş sitesine rekabet soruşturması açıldı

Ünlü alışveriş sitesine soruşturma

Antalya'da 177 Kilogram Siyanür Ele Geçirildi

Antalya'da 177 Kilogram Siyanür Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da polisin yaptığı operasyonda, gayrimenkul danışmanlık bürosunda 177 kilogram Sodyum Siyanür maddesi ele geçirildi. 4 kişi tutuklandı.

Antalya'da polisin bir işyeride yaptığı aramada 177 kilogram siyanür maddesi ele geçirildi.

Antalya Emniyet müdürlüğü KOM ekipleri tarafından il genelinde "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi" suçunu işleyen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda gayrimenkul danışmanlık bürosu olarak faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan aramada, 4 varil içinde toplam 177 kilogram Sodyum Siyanür maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
img

Yol kenarında dehşet! Kadını saçlarından sürükleyip, çocuğu dövdüler
img

Saate bakıp sokağa döküldüler! Yüzlerce kişi sessizce böyle ilerledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
36 yıllık evlilikleri biten Tibuk çiftinin tazminat anlaşmazlığı

Ünlü çiftin evliliği sona erdi! 50 milyon liralık tazminat az bulundu
Kardeş acısıyla yıkılan Sergen Yalçın ilk kez görüntülendi

Kardeş acısıyla yıkılan Sergen ilk kez görüntülendi
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı

Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı! Paylaşımla ilgili detay büyük ses getirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.