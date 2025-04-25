Bakan Tekin'den tartışma yaratacak 'Başörtüsü' çıkışı: Okula alınmama riskleri var

Tartışma yaratacak "Başörtüsü" çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Peş peşe 47 deprem yaşanan Kütahya için ürküten uyarı: Fırtına yaşanabilir

Peş peşe 47 deprem sonrası profesörden gece uyutmayacak sözler
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan 'Sonun acı olacak' paylaşımına bomba yanıt

Türkiye'nin konuştuğu savcıya tehdit! Verdiği yanıtı görmeniz lazım
Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti

Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti

Polisten kaçamayınca 17 yaşındaki kızı öldürüp intihar etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kimlik kontrolünden kaçan 33 yaşındaki Sezer Bozkurt yanındaki 17 yaşındaki kız arkadaşı ile eski eşinin evine girmeye çalıştı. Eve alınmayan ikili apartmanın odunluk kısmına saklandı. Polislerin ikna çabalarına yanıt vermeyen Bozkurt, genç kızı öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar etti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Siteler Mahallesi 1327 Sokak'ta kan donduran bir olay yaşandı. Mahallede devriye görevi yapan bekçilerin saat 01.00 sıralarında şüphelendikleri Sezer Bozkurt'u (33) durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Bozkurt aranması olduğu ortaya çıkınca yanındaki kız arkadaşı 17 yaşındaki Elif G. ile kaçtı.

Polisten kaçamayınca 17 yaşındaki kızı öldürüp intihar etti

ESKİ EŞİ EVE ALMAYINCA ODUNLUĞA SAKLANDI

Bekçiler şüphelinin kaçtığını anons ederken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra Sezer Bozkurt, yanındaki kız arkadaşı Elif G. ile eski eşi Z.S.B.'nin evine girmeye çalıştı. Z.S.B.'nin eve almadığı Elif G. ve Bozkurt, apartmanın odunluk kısmına girdi.

Polisten kaçamayınca 17 yaşındaki kızı öldürüp intihar etti

GENÇ KIZI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Sezer Bozkurt, yerini tespit edip siteye gelen güvenlik güçlerine, elinde tabanca olduğunu, gelmeleri halinde kız arkadaşı Elif Güneş ile kendisini vuracağını söyledi. Ekiplerin ikna edemediği Sezer Bozkurt, saat 05.00 sıralarında Elif Güneş'in başına ateş ettikten sonra aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Tabanca sesi ile odunluğa gelen ekipler, Güneş ile Bozkurt'u kanlar içinde buldu. Elif Güneş'in hayatını kaybettiği belirlenirken, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sezer Bozkurt kurtarılamadı. Elif Güneş'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA, DHA, AA

Polisten kaçamayınca 17 yaşındaki kızı öldürüp intihar etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEGÜM AKSOY - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.