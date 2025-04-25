Polisten kaçamayınca 17 yaşındaki kızı öldürüp intihar etti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Siteler Mahallesi 1327 Sokak'ta kan donduran bir olay yaşandı. Mahallede devriye görevi yapan bekçilerin saat 01.00 sıralarında şüphelendikleri Sezer Bozkurt'u (33) durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Bozkurt aranması olduğu ortaya çıkınca yanındaki kız arkadaşı 17 yaşındaki Elif G. ile kaçtı.

ESKİ EŞİ EVE ALMAYINCA ODUNLUĞA SAKLANDI

Bekçiler şüphelinin kaçtığını anons ederken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra Sezer Bozkurt, yanındaki kız arkadaşı Elif G. ile eski eşi Z.S.B.'nin evine girmeye çalıştı. Z.S.B.'nin eve almadığı Elif G. ve Bozkurt, apartmanın odunluk kısmına girdi.

GENÇ KIZI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Sezer Bozkurt, yerini tespit edip siteye gelen güvenlik güçlerine, elinde tabanca olduğunu, gelmeleri halinde kız arkadaşı Elif Güneş ile kendisini vuracağını söyledi. Ekiplerin ikna edemediği Sezer Bozkurt, saat 05.00 sıralarında Elif Güneş'in başına ateş ettikten sonra aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Tabanca sesi ile odunluğa gelen ekipler, Güneş ile Bozkurt'u kanlar içinde buldu. Elif Güneş'in hayatını kaybettiği belirlenirken, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sezer Bozkurt kurtarılamadı. Elif Güneş'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA, DHA, AA