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Antalya'da 13 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Antalya'da 13 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Aksu ilçesinde, 13 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde, 13 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri 7 adet suç kaydı ve 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Saklandığı ev tespit edilen hükümlü O.M., düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan O.M. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hisarcık Antalya 3. Sayfa Haberler

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