Antalya’da 1 ton 150 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

Antalya'da 1 ton 150 kilogram kıyılmış tütün ile çok sayıda kaçak tütün mamulü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca Antalya, Kemer ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Aksu, Kepez, Kemer ve Manavgat ilçelerinde çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin bir işletme ve araçta yaptığı aramalarda 1 ton 150 kilogram kıyılmış tütün, 3 bin kutu kaçak İsveç tütünü (Snus), 500 nargile tütünü, 49 bin 40 dolu makaron, 69 paket kaçak sigara, 24 elektronik sigara ve 30 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Olaya ilişkin tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı