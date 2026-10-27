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Antalya'da 1 haftalık narkotik operasyonlarında 28 bin 519 sentetik ecza bulundu

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Antalya'da 1 haftalık narkotik operasyonlarında 28 bin 519 sentetik ecza bulundu
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Antalya'da son 1 haftada düzenlenen 32 narkotik operasyonda 28 bin 519 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 96 bin 965 kullanımlık sentetik kannabinoid, 2 kilo 913 gram esrar ve 5 hassas terazi bulundu.

Antalya'da son 1 haftada düzenlenen 32 narkotik operasyonunda, 28 bin 519 sentetik ecza ile 291 parça halinde 96 bin 965 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4) ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde son 1 haftada 32 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 28 bin 519 sentetik ecza, 2 kilo 913 gram esrar, 499 gram kokain, 291 parça halinde 96 bin 965 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 86 gram metamfetamin, 32 kök kenevir bitkisi ve 1 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca 5 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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