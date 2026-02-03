Haberler

10 canın ardından ders alınmadı! Aynı firmaya ait otobüse ceza

Güncelleme:
Antalya-Burdur kara yolunda geçtiğimiz gün 10 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının ardından yine Buzlu firmasına ait bir başka otobüsün yağışlı havada hızla ilerlediği anların yayınlanmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Bahse konu otobüse aşırı hız ve yolcu koltuğunda emniyet kemeri bulundurmamaktan cezai işlem uygulandı.

  • Burdur Emniyet Müdürlüğü, Buzlu firmasına ait bir otobüs sürücüsüne hız ihlali ve yolcu koltuğunda emniyet kemeri tertibatı bulunmaması nedeniyle trafik idari para cezası uyguladı.
  • Buzlu firmasına ait bir otobüs, Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu yakınlarında, geçmişte 10 kişinin öldüğü kazanın meydana geldiği güzergahta, yağmurlu havada yüksek hızla seyretti.
  • Otobüsün yüksek hızla seyrettiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada yayılarak kamuoyunda tepkilere neden oldu.

10 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından bugün yine Buzlu firmasına ait bir başka otobüsün yine aynı güzergahta ve yakın mesafede yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda hızla ilerlediği anlar, yolda seyir halinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

YOĞUN YAĞIŞA ALDIRMADAN YÜKSEK HIZDA GİTTİ

Görüntüler, öğle saatlerinde Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu yakınlarında geçtiğimiz gün 10 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı otobüs kazasının meydana geldiği güzergaha çok yakın bir noktada kaydedildi. Görüntülerde olumsuz hava şartlarına rağmen otobüsün yüksek hızla yol aldığı görülürken, kaydedilen anlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak kamuoyunda tepkilere neden oldu.

10 canın ardından ders alınmadı! Aynı firmaya ait otobüse ceza

CEZA KESİLDİ

Konuyla ilgili görüntülerin yayınlamasının ardından Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetim ve takograf kontrolleri sonucunda, araç sürücüsünün hız ihlali yaptığı ve ayrıca yolcu koltuğunda emniyet kemeri tertibatının bulunmadığı belirlendi. Söz konusu ihlaller nedeniyle, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde sürücü hakkında trafik idari para cezası uygulandı.

