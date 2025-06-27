Antalya Aksu'da Orman Yangınına Müdahale Başladı
Antalya'nın Aksu ilçesinde Yeşilkaraman Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri helikopter ve arazözlerle müdahale ediyor.
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesi Yeşilkaraman Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 1 helikopter, 6 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile müdahale ediyor. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa