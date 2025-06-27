Antalya Aksu'da Orman Yangınına Müdahale Başladı

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesi Yeşilkaraman Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 1 helikopter, 6 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile müdahale ediyor. - ANTALYA