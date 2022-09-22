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Falezlere çıkan genç ölümle burun buruna geldi, ablası 1.5 saatte ikna etti

3. Sayfa Haberleri

Falezlere çıkan genç ölümle burun buruna geldi, ablası 1.5 saatte ikna etti

Antalya'da 30 metrelik falezlerin ucuna kadar gelip intihar teşebbüsünde bulunan genç, zaman zaman ölümle burun buruna geldi. Olay yerine gelen abla ise 1.5 saat süren çabanın ardından kardeşini ikna edebildi.

Dün akşam saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 30 metrelik falezin ucunda G.C.D.'yi (25) gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Antalya'da falezlere çıkan genç ölümle burun buruna geldi, ablası 1.5 saatte ikna etti

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Polis ekiplerinin ikna çabalarına karşılık vermeyen genç için ailesinden yardım istendi. Bir süre sonra olay yerine gelen abla Emine G.D., kardeşiyle temas kurarak ikna etmeye çalıştı. Bu sırada zaman zaman falezlerin ucuna kadar giden ve ayağa kalkarak atlama pozisyonunda duran genç adeta yürekleri ağza getirdi.

Antalya'da falezlere çıkan genç ölümle burun buruna geldi, ablası 1.5 saatte ikna etti

1.5 SAAT SONRA İKNA OLDU

Genç, ablasının 1.5 saat süren ikna çabasının ardından olduğu yerden kalkarak ablasına tutunup yukarı çıktı. Genç uzun süre ablasına sarılırken, aile daha sonra işlemler için polis karakoluna götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Antalya 3. Sayfa Haberler

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