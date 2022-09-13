Antalya 3. sayfa haberi | Kaş'ta safari araç sürücüleri bilgilendirildi 3. Sayfa Haberleri Antalya bölgesinden gelen habere göre Antalya'nın Kaş ilçesinde safari araç sürücüleri jandarma ekipleri tarafından denetlendi. Antalya'nın Kaş ilçesinde safari araç sürücüleri jandarma ekipleri tarafından denetlendi. ve bilgilendirildi. Trafik güvenliği eylem planı çerçevesinde Kaş bölgesinde Trafik Timi tarafından Saklıkent Jeep safari araç sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirmede bulundu. Ekipler, yaya öncelikli yol uygulaması, seyir halinde cep telefonu kullanımı, durma, duraklama ve yolcu indirme ile bindirme kuralları, hız kuralları ve takip mesafesi, alkollü ve uyuşturucu madde kullanımının sürücüler üzerindeki etkileri, emniyet kemeri kullanımının önemi konularında 6 sürücü bilgilendirip kontrollerde bulundu. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Tragger Antalya Jeep 3. Sayfa Haberler

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