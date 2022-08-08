Haber : Antalya 3. sayfa haberi | Antalya'da polisten kumar baskını - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya 3. sayfa haberi | Antalya'da polisten kumar baskını

 - Güncelleme:
Antalya 3. sayfa haberi | Antalya'da polisten kumar baskını

Edinilen Antalya gelişmesine göre Antalya'da ihbar üzerine düzenlenen baskında, kumar oynadıkları belirlenen 10 kişiye 18 bin 190 lira idari para cezası uygulandı.

Antalya'da ihbar üzerine düzenlenen baskında, kumar oynadıkları belirlenen 10 kişiye 18 bin 190 lira idari para cezası uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren ruhsatsız iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon için düğmeye bastı. Şahısların giriş kapılarının kilitli olduğu, kamera sistemleri ile erkete tabir edilen kişiler tarafından içeri giren müşterilerin kontrol edildiği, poker tabir edilen kumar oyunu için özel olarak dizayn edilmiş masaların bulunduğu belirlendi. Belirlenen ayrı adrese yapılan operasyonda 3 deste iskambil kağıdı, 100 adet poker pulu, 4 ıstaka, 104 okey taşı ve 5 bin 200TL paraya el konuldu. İşletme sahibi olan 3 şahsa, 'kumar oynatılması için yer ve imkan sağlama' suçun adli işlem yapılırken kumar oynayan 10 şahsa 18 bin 190TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Antalya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title