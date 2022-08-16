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Antalya 3. sayfa: Antalya'da kumar operasyonu: 13 kişiye cezai işlem uygulandı

Antalya 3. sayfa: Antalya'da kumar operasyonu: 13 kişiye cezai işlem uygulandı

Edinilen Antalya gelişmesine göre Antalya'da ihbar üzerine düzenlenen baskında, kumar oynadıkları belirlenen 13 kişiye 23 bin 647 lira idari para cezası uygulandı.

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da ihbar üzerine düzenlenen baskında, kumar oynadıkları belirlenen 13 kişiye 23 bin 647 lira idari para cezası uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kepez ve Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren ruhsatsız iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon için düğmeye bastı. Şahısların giriş kapılarının kilitli olduğu, kamera sistemleri ile erkete tabir edilen kişiler tarafından içeri giren müşterilerin kontrol edildiği, kılıç tabir edilen kumar oyunu için özel olarak dizayn edilmiş masaların bulunduğu belirlendi. Belirlenen 3 ayrı adrese yapılan operasyonda 5 deste iskambil kağıdı, 2 adet yazboz,14 adet poker pulu olarak kullanılan okey taşı, 8 bin 160 liraya el konuldu. Kumar oynanması için yer sağlayan 6 şahsa işlem yapılırken, kumar oynayan 13 kişiye 23 bin 647 lira idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Emniyet Müdürlüğü Antalya 3. Sayfa Haberler

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