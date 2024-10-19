Üye Girişi
Haberler

Antakya'da Trafo Patlaması Tedirginlik Yaratıyor

Antakya'da Trafo Patlaması Tedirginlik Yaratıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafo patlaması güvenlik kameralarına yansıdı. Patlama sonrası 5 mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, mahalle sakinleri arasında korku hakim oldu. Muhtar, sık sık yaşanan patlamaların stres yarattığını belirtti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde vatandaşları tedirgin eden trafo patlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Antakya ilçesi Biniciler Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosunda gece saatlerinde patlama yaşandı. Büyük bir sesle patlayan trafonun ardından 5 mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Trafo patlaması mahalle sakinleri arasında korkuya sebep oldu. Depremzede vatandaşların paniğe kapılmasına neden olan trafonun patlama anı kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, patlamayla birlikte çevreye kıvılcım yayıldığı görüldü.

"Bu patlamalar sık sık olduğu için rahat bir nefes alamıyoruz"

Trafolarda sık sık patlama yaşandığını dile getiren Biniciler Mahalle Muhtarı İbiş Hamzalı, "Bu patlamadan 2 ay önce de böyle bir patlama oldu. Bu trafo patlamıştı. Bembeyaz bir ışık parladı ve patlama sesi de çok büyüktü. Burada yaşayan insanlar korkmaya başladı. Zaten evimiz olmadığı için çok stresliyiz. Mahallemiz zaten yok oldu. Sağlam kalan mahallelerde bu şekilde sağlıklı yaşamıyor. Bu patlamalar sık sık olduğu için rahat bir nefes alamıyoruz. Biz bir an önce bunu muhafaza edilmesini rica ediyoruz. Çocuklarımızın rahat bir uyku uyumasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Doğal Afetler Güvenlik Antakya 3-sayfa Sağlık hatay Stres Hakim

Bebek katili çetenin mağduru aileler ortaya çıkmaya başladı: Harun bebeğin hikayesi kahretti

Bebek katili çetenin mağduru aileler ortaya çıkmaya başladı: Acılı baba isyan etti

 Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt

Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt

 Özgür Özel 'Yenidoğan çetesinde' adı geçen CHP'li hakkında konuştu: Namussuzdur, şerefsizdir

'Yenidoğan çetesinde' adı geçen CHP'li hakkında konuştu
Ortak basında toplantısında Almanya Başkanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

Almanya Başkanı'nı kameralar önünde böyle azarladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Barış Alper neden yok? Antalyaspor- Galatasaray maçında Barış Alper neden oynamıyor? OSIMHEN NEDEN YOK? Antalya- Galatasaray maçında Osimhen neden oynamıyor? ANTALYASPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Antalyaspor Galatasaray maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki! Eskişehirspor Osmanlıspor Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL LİGİ TFF Amatör Lig Eskişehirspor Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda kaç kaç Akaryakıtta indirim! Benzin kaç TL oldu, ne kadar oldu? (19-20 Ekim) Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli? Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ekim Cumartesi günü maçlar hangi kanalda izlenir? Bein Sports S Sport, TV8, Exxen izleme linki var mı? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı kim? KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.