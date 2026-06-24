Antakya'da sazlık yangını
Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle çıkan sazlık yangını, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında sazlık alan zarar gördü.
Hatay'ın Antakya ilçesinde sazlık alandaki yangını itfaiye söndürdü.
Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki sazlık alanda bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yoğun duman üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında sazlık zarar gördü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı