Motosikletle gelerek oto yıkamayı kurşunlayan çete üyelerinin maskesi düştü

Hatay'ın Antakya ilçesinde geçtiğimiz yıl Mustafa Korkmaz'a ait oto yıkama işyerine kurşun yağdıran maskeli suçlular, polis ekiplerinin çalışmalarının ardından yakalandılar. Suçluların maske takarak işyerine saldırdığını ifade eden Korkmaz, devletin suçluları yakalayarak maskelerini düşürdüğünü söyledi.

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde esnaf Mustafa Korkmaz, oto yıkamacılık yaparak geçimini sağlıyor. Geçtiğimiz yıl gece saat 03.00 sularında, kimliği belirlenemeyen maskeli 2 şahıs motosikletle oto yıkamanın önüne gelerek iş yerine kurşun yağdırmıştı. Film sahnelerini aratmayan görüntülerde, şahıslar kurşunlamanın ardından motosikletle olay yerinden kaçtı. Motosikletle ters yönden gelip, iş yerinin önünden duran motosikletli 2 şahsın, pompalı silahla iş yerine ateş ettiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Olayın sabahında saldırıyı fark eden Korkmaz, durumu kolluk kuvvetlerine ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından 9 Haziran tarihinden polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda; 5 şahıs yakalanırken 3 şahıs tutuklandı. Ayrıca devamında yapılan incelemelerin ardından bahse konu suçlara iştirak ettiği tespit edilen 3 şahıs yakalanırken 2 şahıs tutulandı ve organize suç örgütü üyesi toplam 5 şahıs tutuklandı. Suçluların maske takarak işyerine saldırdığını ifade eden Korkmaz, devletin suçluları yakalayarak maskelerini düşürdüğünü söyledi.

"Devletimiz, suçluların hepsinin maskesini çıkarttı sağ olsun"

Devletin suçluları yakalayarak maskelerini düşürdüğünü ifade eden Mustafa Korkmaz "Oto yıkama yerimize, iki şahıs tarafından ateş edilerek silahlı saldırı yapıldı. Silahlı saldırı yapıldı ve şikayetçi olduk. Emniyet ve jandarma da çalışma yaptı. Şahıslar, şantajlarla ve tehdit telefon mesajları geldikten sonra emniyetimize tekrar bilgi verdim. Emniyet de gerekli işlemleri yapıp suçluları yakaladı. Devletimiz suçlular maske takmışlardı ve hepsinin maskesini çıkarttı sağ olsun. Suçlular şuan tutuklular. Allah razı olsun teşekkür ediyorum. Sayın valimize sonra emniyet teşkilatına gerçekten çok güzel bir operasyon oldu. Allah razı olsun hepsinden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı