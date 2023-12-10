Antakya'da Konteyner Yangını Söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir konteyner da çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Antakya ilçesine bağlı Maşuklu Mahallesi'ndeki Aziziye Konteyner Kentteki bir konteyner da yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yangın ihbarında bulunması üzerine, olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın, diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Yangından dolayı konteyner, kullanılamaz hale geldi. - HATAY