Haberler

Antakya'da konteyner kentte otomobilin çalınmak istenirken yandığı iddia edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya'da konteyner kentte otomobilin çalınmak istenirken yandığı iddia edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Antakya'daki konteyner kentte park halindeki otomobil gece yanarak kullanılamaz hale geldi. Depremzede vatandaş, otomobilinin kaldırım taşıyla camı kırılıp çalıştırılmaya çalışıldığı sırada yandığını iddia etti. Polis olay yerinde inceleme yaptı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde konteyner kentte park halindeki otomobil gece saatlerinde yanarak kullanılamaz hale geldi. Aracın ön koltuğunda bulunan kaldırım taşını fark etmesi üzerine aracının çalınmaya çalışıldığı esnada yandığını iddia eden Yahya Boyacı, hırsızların yakalanmasını istediğini söyledi.

Yangın; Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki konteyner kentte meydana geldi. Konteyner kentte yaşayan Yahya Boyacı'ya ait 31 APN 42 plakalı Fiat marka otomobil gece saatlerinde alevlere teslim olarak yandı. Gece saat 04.00 sıralarında komşularının uyarısıyla uyanan Boyacı, aracını alevler içerisinde gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri konteynere sıçramadan söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. 13 yıl önce satın aldığı otomobilini düzenli olarak bakımdan geçirdiğini belirten Boyacı; aracın çalınmak için kaldırım taşıyla camının kırıldığını iddia ederek çalıştırılmaya çalışıldığı sırada alev alarak yandığını söyledi. Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttuğunu ifade eden Boyacı, suçluların yakalanmasını istediğini söyledi.

"Camı kırmaya çalışmışlar, kırdıktan sonra kısa devre yaptırıp çalıştırmaya kalkmışlar ve çalıştırınca da alev almış"

13 yıldır gözü gibi baktığı aracının gece yarısı alevler içinde kaldığını ifade eden Yahya Boyacı, aracın çalınmak isterken yanmaya başladığını düşündüğünü iddia ederek "Gece arabayı getirip buraya koydum ve gece saat 04.00'te yanmış. Yandığı zaman beni uyardılar. Kalktım baktığımda, alevler içinde yanıyor. Vallahi arabayı 2013 yılında aldım. O günden beri bende, hiç değiştirmedim. Her sene bakımını yaptırırım, her akşam buraya park ederdim. Camı kırmaya çalışmışlar. Kırdıktan sonra kısa devre yaptırıp çalıştırmaya kalkmışlar. Çalıştırınca da alev almış. Arabayı daha geriye park etmiştim, komşunun duvarına yaklaşık yarım metre kala duruyordu. Ondan sonra arabayı çalıştırmışlar, yaklaşık iki metre yürütmüşler. Depremde evim yıkıldı. Onu bekliyorum. Bir an önce orası yapılınca çekip gideceğim. Polis geldi, incelemelerini yaptılar ve raporlarını hazırlayıp gittiler. Bana, 'Kimseden şüpheleniyor musun?' diye sordular. Ben de 'Yok, şüphelenmiyorum' dedim. 'Düşmanın var mı?' diye sordular, 'Yok' dedim. Bir an önce suçlunun bulunup cezasını çekmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
TPAO'ya 8 ilde acele kamulaştırma yetkisi

TPAO'ya 8 ilde acele kamulaştırma yetkisi
Tuba Ünsal'ın Paris'teki yeni hayatı başladı: Bence beni sevdi

Tuba Ünsal Paris'ten paylaştı: Bence beni sevdi
Bu adam gerçekten de çok zeki! Lamine Yamal'dan Dominik Livakovic için çarpıcı itiraf

Bu adam gerçekten de çok zeki! Livakovic'i bakın nasıl alt etmiş
Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi

Aracındaki detay başını fena yaktı! Polis 496 bin lira ceza kesti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 lig şampiyonlukları vardı: 1 Euro'ya satıldılar

Tam 6 lig şampiyonlukları vardı: 1 Euro'ya satıldılar
Gazeteci İsmail Kılıçarslan'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya zehir zemberek sözler: 165 milyon lirayı nereden buldun?

Yeni Şafak yazarı, Fatma Betül Sayan Kaya’ya açtı ağzını yumdu gözünü
A Milli Takım'da felaket göz göre göre geldi

Felaket resmen göz göre göre gelmiş!
Afyon’un ünlü sucuk markası tağşiş listesinde: Sahibi Ticaret Borsası Başkanının oğlu çıktı

Afyon’un ünlü sucuk markası tağşiş listesinde: Sahibi tanıdık çıktı
Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Tarihin en büyük zammı engellendi

Tarihin en büyük zammı engellendi! Akaryakıtta yeni dönem
Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak

Yeni yasama yılı başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı

AK Partili Hayati Yazıcı’nın oğlu hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı