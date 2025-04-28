Antakya'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde kasten öldürme suçundan 31 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası ile aranan S.Ş. emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde kasten öldürme suçundan 31 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.Ş. yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışma çalışmalar da; kasten öldürme suçundan 31 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş. Antakya ilçesinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk olunan S.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa