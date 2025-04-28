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Antakya'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Antakya'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde kasten öldürme suçundan 31 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası ile aranan S.Ş. emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde kasten öldürme suçundan 31 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.Ş. yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışma çalışmalar da; kasten öldürme suçundan 31 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş. Antakya ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk olunan S.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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