Antakya'da kamyonetle çarpışan araç sürücüsü yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı

Antakya'da kamyonetle çarpışan araç sürücüsü yaralandı, kaza anı kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesindeki çevreyolu kavşağında kamyonet, hafif ticari araçla çarpıştı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da kavşakta kamyonetle çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi Antakya-Reyhanlı çevreyolu kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki kamyonet, kavşakta hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan sürücü ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı