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Antakya'da İnternet Kafe ve Oyun Salonlarına Kapsamlı Denetim

Antakya'da İnternet Kafe ve Oyun Salonlarına Kapsamlı Denetim
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Hatay'ın Antakya ilçesinde emniyet ekipleri, 1 Eylül'de internet kafe ve oyun salonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. 41 iş yerinin kontrol edildiği uygulamada 224 kişi sorgulandı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen 1 işletme hakkında tutanak tutulurken, işletmecilere gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde internet kafe ve oyun salonlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 224 kişinin sorgulaması yapılırken, 41 iş yeri kontrol edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Eylül tarihinde ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde; özellikle okul çağındaki çocuk ve gençlerin asayiş suçlarından uzak tutulması ve huzur ortamının sağlanması amaçlandı.

Denetimlerde 224 şahsın sorgulaması ve kontrolü gerçekleştirilirken, 41 internet kafe ve oyun salonu denetlendi. İşletmecilere gerekli uyarı, tebliğ ve bilgilendirmeler yapıldı.

Denetimler sonucunda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı tespit edilen 1 işletme hakkında tutanak tutuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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