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Antakya'da İnşaat Şantiyesinde Yangın Çıktı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir inşaat şantiyesinin hurdalık kısmında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir inşaat şantiyesinin hurdalık kısmında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Şantiye içerisinde hurdalık alanda yangın çıktı. Yangına çevredeki esnaflar ve iş makinesi yardım ederken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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